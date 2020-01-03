Макгрегор сможет заменить Хабиба или Фергюсона

18 апреля 2020 года в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249.

Главным событием вечера будет встреча чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон. Это будет пятая попытка провести их бой.

Во избежание форс-мажора в UFC уже готовят возможную замену для бойцов. По словам президента лиги Дэны Уайта, заменить Хабиба или Фергюсона будет призван экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

"В 2020 году Конор хочет сразиться трижды. Он надеется, что в случае победы над Серроне он сумеет добиться встречи с Хабибом. Вы знаете Конора, он думает так, как думает. Мы снова пробуем организовать встречу Хабиба и Фергюсона. Конор уверен, что он победит Серроне и в случае чего-либо будет готов ко встрече с Нурмагомедовым в лёгком весе. Так что Конор будет готов к бою Фергюсона с Хабибом", — приводит слова Уайта BJPenn.