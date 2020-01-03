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Макгрегор сможет заменить Хабиба или Фергюсона

Единоборства
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Об этом рассказали организаторы поединка

Макгрегор сможет заменить Хабиба или Фергюсона
Новина українською

18 апреля 2020 года в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249.

Главным событием вечера будет встреча чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон. Это будет пятая попытка провести их бой.

Во избежание форс-мажора в UFC уже готовят возможную замену для бойцов. По словам президента лиги Дэны Уайта, заменить Хабиба или Фергюсона будет призван экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

"В 2020 году Конор хочет сразиться трижды. Он надеется, что в случае победы над Серроне он сумеет добиться встречи с Хабибом. Вы знаете Конора, он думает так, как думает. Мы снова пробуем организовать встречу Хабиба и Фергюсона. Конор уверен, что он победит Серроне и в случае чего-либо будет готов ко встрече с Нурмагомедовым в лёгком весе. Так что Конор будет готов к бою Фергюсона с Хабибом", — приводит слова Уайта BJPenn.

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В статье: Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Дональд Серроне
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