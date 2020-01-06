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ESPN анонсировал бой Макгрегор - Серроне
Однако про Серроне не сказали ни слова
На ESPN представили проморолик, посвящённый возвращению в октагон ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях.
Напомним, Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Его следующим соперником станет американец Дональд Серроне. Бойцы сразятся на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.
25-секундный видеоролик полностью посвящён Макгрегору.
На счету ирландца 21 победа в 25 боях в MMA. У Серроне 35 побед в 48 поединках.
Conor ad during the #NFLWildCard game. pic.twitter.com/17KqJ0Gezb— Jed I. Goodman (@jedigoodman) 4 января 2020 г.