ESPN анонсировал бой Макгрегор - Серроне

На ESPN представили проморолик, посвящённый возвращению в октагон ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях.

Напомним, Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Его следующим соперником станет американец Дональд Серроне. Бойцы сразятся на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

25-секундный видеоролик полностью посвящён Макгрегору.

На счету ирландца 21 победа в 25 боях в MMA. У Серроне 35 побед в 48 поединках.