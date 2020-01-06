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ESPN анонсировал бой Макгрегор - Серроне

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(1 голосов)

Однако про Серроне не сказали ни слова

ESPN анонсировал бой Макгрегор - Серроне
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На ESPN представили проморолик, посвящённый возвращению в октагон ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях.

Напомним, Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Его следующим соперником станет американец Дональд Серроне. Бойцы сразятся на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

25-секундный видеоролик полностью посвящён Макгрегору.

На счету ирландца 21 победа в 25 боях в MMA. У Серроне 35 побед в 48 поединках.

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В статье: Конор Макгрегор Дональд Серроне
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