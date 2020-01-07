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Команда Макгрегора пополнилась участником Олимпиады-1980

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Также Сатклифф выступал и на Олимпиаде-1984

Команда Макгрегора пополнилась участником Олимпиады-1980
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, приступил к сотрудничеству с бывшим боксёром Филом Сатклиффом, который выступал на летних Олимпийских играх в 1980 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году, сообщает издание Irish Boxing.

Ранее Сатклифф уже сотрудничал с Макгрегором. Предполагается, что он будет присутствовать в углу бойца, когда тот выйдет на поединок с американцем Дональдом Серроне. Бой Макгрегора и Серроне состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. В активе ирландца 21 победа в 25 боях в MMA.

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В статье: Конор Макгрегор
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