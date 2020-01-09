Конференция Макгрегора и Серроне состоится 15 января

В UFC сообщили, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион организации в двух весовых категориях, и американец Дональд Серроне проведут совместную пресс-конференцию 15 января, за три дня до поединка, который состоится на турнире организации в Лас-Вегасе.

Напомним, 31-летний Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того, как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

Серроне последний поединок провёл в сентябре 2019 года. Он уступил Джастину Гэтжи, который одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 36 побед в 50 поединках в MMA.