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Конференция Макгрегора и Серроне состоится 15 января

Единоборства
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Конференция Макгрегора и Серроне состоится 15 января
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В UFC сообщили, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион организации в двух весовых категориях, и американец Дональд Серроне проведут совместную пресс-конференцию 15 января, за три дня до поединка, который состоится на турнире организации в Лас-Вегасе.

Напомним, 31-летний Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того, как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

Серроне последний поединок провёл в сентябре 2019 года. Он уступил Джастину Гэтжи, который одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 36 побед в 50 поединках в MMA.

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В статье: Конор Макгрегор Дональд Серроне
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