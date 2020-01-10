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Санитра: Нет смысла готовить Пидручного к эстафете

Единоборства
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Санитра: Нет смысла готовить Пидручного к эстафете
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Тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал выступление команды в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

"Что-то в этом году условия очень тяжелые... Анси, а теперь Оберхоф... Нужно смотреть на результаты учитывая, что к концу гонки трасса была разбита и условия на стрельбе поменялись.Я доволен выступлением Артема Примы, который показал, что может спокойно бороться за топ-15, топ-20. Артем Тищенко очень порадовал сегодня. Сергей Семенов - сегодня первый старт в сезоне на этом уровне, ему нужно еще несколько гонок пробежать, чтобы почувствовать уверенность и словить нужную скорость. Дудченко сегодня не сработал на стрельбе. Теперь нужно смотреть и думать, как правильно сформировать состав на эстафету, чтобы быть конкурентной командой. Думаю, нет смысла готовить Пидручного к эстафете - он прилетает сюда только сегодня ночью и правильнее будет провести с ним завтра тренировку, чтобы он был готов уже к масс-старту.

Заметил, что у Цымбала есть какие-то проблемы. Он очень сильно стартанул, на первом круге был лучшим из наших, но на второй и третий круг ему не хватало сил. Так что не уверен, что могу рассчитывать на него в эстафете".

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В статье: Юрай Санитра
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