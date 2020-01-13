Единоборства
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Украинский борец и его тренер подрались с соперниками на турнире в Турции
Борьба плавно перетекла в рукоприкладство.
Инцидент произошел во время полуфинального боя в категории до 79 кг между украинцем Хасаном Закариевым и представителем Грузии Зурабом Эрбоцанашвили.
Как только два борца сцепились, на ковер выскочил тренер украинца и тяжелым ударом в голову сбил грузина с ног.
Отметим, что перед остановкой поединка Закариев проигрывал со счетом 5:8.
Оба борца получили дисквалификацию за неспортивное поведение.
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