Украинский борец и его тренер подрались с соперниками на турнире в Турции

Инцидент произошел во время полуфинального боя в категории до 79 кг между украинцем Хасаном Закариевым и представителем Грузии Зурабом Эрбоцанашвили.

Как только два борца сцепились, на ковер выскочил тренер украинца и тяжелым ударом в голову сбил грузина с ног.

Отметим, что перед остановкой поединка Закариев проигрывал со счетом 5:8.

Оба борца получили дисквалификацию за неспортивное поведение.