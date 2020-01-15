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Серроне: Макгрегор не хочет поделиться со мной гонораром?

Единоборства
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В прессе появились слухи, что ирландец заработает 80 миллионов

Серроне: Макгрегор не хочет поделиться со мной гонораром?
Новина українською

Американский боец UFC Дональд Серроне прокомментировал информацию о своём гонораре за бой с Конором Макгрегором. По словам Серроне, то, что он заработает за этот бой $ 2 млн, не является правдой.

"Некоторые люди в нашем бизнесе лгут. Те суммы, которые называют вслух, — я столько не зарабатываю! Мне нужно найти того, кто рассказал об этом, и допросить. Конор сказал, что заработает € 80 млн? Интересно, он со мной поделиться не хочет? Мне хватит даже сотой части. Это какие-то нереальные числа.

Я сделал всё правильно, он сделал всё правильно, мы грамотно продали этот бой, это факт. Но отсыпьте мне немного золота, когда всё закончится", — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.

Бой Серроне и Макгрегора возглавит турнир UFC 246, который пройдёт 18 января 2020 года.

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В статье: Дональд Серроне
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