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Бывший чемпион UFC: Макгрегор не смог нокаутировать старика в баре, как он может побить Серроне

Единоборства
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Колби ставит на Серроне

Бывший чемпион UFC: Макгрегор не смог нокаутировать старика в баре, как он может побить Серроне
Новина українською

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон считает, что фаворитом боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне является американец. По словам Колби, события последнего года показали, что Макгрегор сейчас не способен нокаутировать даже пожилых людей.

"Считаю, что победа останется за Серроне. Думаю, Конор уже заработал всё, что мог. Если вы не видели то видео, давайте просто будем честными, Макгрегор даже не смог нокаутировать старика в баре, как он может побить Серроне", — приводит слови Ковингтона BJPenn.

Встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне станет главным событием вечера на турнире UFC 246, проведение которого запланировано на 18 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет первое появление Конора в октагоне с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова.

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В статье: Конор Макгрегор Дональд Серроне Колби Ковингтон
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