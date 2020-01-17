Президент UFC: Конор — одна из величайших звёзд в истории единоборств

Президент UFC Дэна Уайт считает, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор является одним из величайших бойцов в истории единоборств. По словам функционера, его можно поставить в один ряд с такими великими спортсменами, как Майк Тайсон, Рэй "Шугар" Леонард и Флойд Мейвезер-младший.

"Конор — одна из величайших звёзд в истории единоборств. Когда вы упоминаете о нём, то рядом идут имена Майка Тайсона, Рэя „Шугара“ Леонарда, Флойда Мейвезера. Он собирал крупнейшие события pay-per-view (PPV — принцип платных трансляций). Все, кто говорит плохо об этих поединках, должны смотреть на цифры. Я даже не слушаю эту ерунду", — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Ранним утром 19 января Конор Макгрегор проведёт поединок на турнире UFC 246.