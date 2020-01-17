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Серроне: Если выиграю, то дам Макгрегору реванш

Единоборства
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Дональду не важно с кем и когда драться

Серроне: Если выиграю, то дам Макгрегору реванш
Новина українською

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Дональд Серроне заявил, что в случае победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 246 сразу же даст ирландцу реванш.

"Конечно, в случае победы дам ему реванш. Сделаю это, потому что мне всё равно, с кем биться. Главный вопрос — где и когда. Слышал, что он будет готов вернуться в марте или апреле. Оба варианта мне подходят. С радостью проведу бой в марте. Так что да, буду готов дать ему незамедлительный реванш", — приводит слова американца BJ Penn.

Поединок Конора Макгрегора с Дональдом Серроне возглавит турнир UFC 246. Конор выйдет в клетку впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Серроне также проиграл минувший бой, не справившись с Джастином Гэтжи.

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В статье: Конор Макгрегор Дональд Серроне
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