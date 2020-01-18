Конор МакГрегор - Дональд Сероне: Когда и где смотреть мегафайт

Уже завтра, 19 января в американском Лас-Вегасе состоится бой в полусреднем весе между ирландцем Конором МакГрегором (21-4) и американцем Данольдом Сероне (36-13).

Поединок пройдет на T-Mobile Arena и начнется примерно в 06:30 по Киеву. Трансляцию боя в Украине проведет телеканал Setanta Sports Ukraine. Картинка из США будет доступна уже в 05:00 утра.

Напомним, что Макгрегор возвращается в октагон после того, как в марте 2019 он заявил о завершении карьеры. Отметим, что свой последний бой ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедов в октябре 2018 года.

Отметим, что ранее Макгрегор и Сероне прошли официальную церемонию взвешивания.