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Макгрегор - Серроне: Стали известны гонорары бойцов

Единоборства
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Приличные деньги

Макгрегор - Серроне: Стали известны гонорары бойцов
UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 19 января в 06:00 утра по Киеву начнется бой в полусреднем в рамках турнира UFC 246 между ирландцем Конором МакГрегором (21-4) и американцем Дональдом Серроне (36-13).

Стали известны гонорары бойцов за поединок. Так, Конор получит 3 миллиона долларов, а его противник только 200 тысяч. В случае победы американец еще получит сверху такую ​​же сумму.

Напомним, что ранее UA-Футбол сообщал где и когда смотреть бой Макгрегор - Серроне.

Отметим, что ранее Конор и Дональд прошли церемонию взвешивания.

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В статье: Конор Макгрегор Дональд Серроне
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