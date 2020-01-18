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Макгрегор - Серроне: Стали известны гонорары бойцов
Приличные деньги
Завтра, 19 января в 06:00 утра по Киеву начнется бой в полусреднем в рамках турнира UFC 246 между ирландцем Конором МакГрегором (21-4) и американцем Дональдом Серроне (36-13).
Стали известны гонорары бойцов за поединок. Так, Конор получит 3 миллиона долларов, а его противник только 200 тысяч. В случае победы американец еще получит сверху такую же сумму.
Напомним, что ранее UA-Футбол сообщал где и когда смотреть бой Макгрегор - Серроне.
Отметим, что ранее Конор и Дональд прошли церемонию взвешивания.
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