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Конор МакГрегор - Дональд Серроне: Прогноз и котировки букмекеров накануне поединка

Единоборства
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Мнение букмекеров по поводу противостояния Макгрегор - Серроне

Конор МакГрегор - Дональд Серроне: Прогноз и котировки букмекеров накануне поединка
UA-Футбол
Новина українською

Букмекеры определили коэффициенты на бой между ирландцем Конором МакГрегором (21-4) и американцем Дональдом Серроне (36-13).

Так, у специалистов безусловным фаворитом противостояния является Конор. На его победу букмекеры в среднем дают коэффициент 1,32. А вот в триумф Дональда мало кто верит. На его викторию коэффициент 4,05.

Наиболее вероятным итогом боя специалисты считают победу Конора решением судей (1,07).

Parimatch
1,32
-
4,05
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1xbet
1,304
-
3,74
Сделать ставку
melbet
1,304
-
3,74
Сделать ставку

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Напомним, что бой Макгрегор - Серроне состоится 19 января в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.

Ранее UA-Футбол отмечал где и когда смотреть бой ирландца против американца.

Отметим, что уже известны призовые, которые бойцы получат за этот поединок.

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В статье: Конор Макгрегор Дональд Серроне
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