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Конор МакГрегор - Дональд Серроне: Прогноз и котировки букмекеров накануне поединка
Мнение букмекеров по поводу противостояния Макгрегор - Серроне
Букмекеры определили коэффициенты на бой между ирландцем Конором МакГрегором (21-4) и американцем Дональдом Серроне (36-13).
Так, у специалистов безусловным фаворитом противостояния является Конор. На его победу букмекеры в среднем дают коэффициент 1,32. А вот в триумф Дональда мало кто верит. На его викторию коэффициент 4,05.
Наиболее вероятным итогом боя специалисты считают победу Конора решением судей (1,07).
Напомним, что бой Макгрегор - Серроне состоится 19 января в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.
Ранее UA-Футбол отмечал где и когда смотреть бой ирландца против американца.
Отметим, что уже известны призовые, которые бойцы получат за этот поединок.