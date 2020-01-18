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Конор Макгрегор - Дональд Серроне: смотреть онлайн прямая видеотрансляция боя UFC

Единоборства
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Макгрегор - Ковбой видео онлайн трансляция боя

Конор Макгрегор - Дональд Серроне: смотреть онлайн прямая видеотрансляция боя UFC
UA-Футбол
Новина українською

Главным боем на старте 2020 года станет поединок по смешанным единоборствам UFC 246 в полусреднем весе между одним из самых одиозных современных бойцов современности Конора Макгрегора против американца Дональда Сероне.

Бой состоится утром воскресенья. Ожидается, что оба бойца выйдут в клетку не ранее 06:00 по киевскому времени.

Заметим, что это будет не титульный, а рейтинговый поединок. Серроне перед выходом против Макгрегора дважды уступил, а ирландец не дрался на официальном уровне более года.

Ранее мы сообщали, кого букмекеры считают фаворитом поединка.

Прямую трансляцию боя Макгрегор - Ковбой в Украине смотрите на канале Setanta Sports Ukraine. Увидеть поединок вы можете прямо в этой новости в плеере сервиса Megogo, если вы являетесь пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Конор Макгрегор Дональд Серроне
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