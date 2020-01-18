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Конор Макгрегор - Дональд Серроне: смотреть онлайн прямая видеотрансляция боя UFC
Макгрегор - Ковбой видео онлайн трансляция боя
Главным боем на старте 2020 года станет поединок по смешанным единоборствам UFC 246 в полусреднем весе между одним из самых одиозных современных бойцов современности Конора Макгрегора против американца Дональда Сероне.
Бой состоится утром воскресенья. Ожидается, что оба бойца выйдут в клетку не ранее 06:00 по киевскому времени.
Заметим, что это будет не титульный, а рейтинговый поединок. Серроне перед выходом против Макгрегора дважды уступил, а ирландец не дрался на официальном уровне более года.
Ранее мы сообщали, кого букмекеры считают фаворитом поединка.
Прямую трансляцию боя Макгрегор - Ковбой в Украине смотрите на канале Setanta Sports Ukraine. Увидеть поединок вы можете прямо в этой новости в плеере сервиса Megogo, если вы являетесь пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
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