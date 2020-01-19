Конор МакГрегор победил нокаутом Дональда Серроне

В звездном Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся бойцовский вечер UFC 246, главным событием которого стало возвращение легендарного ирландца Конора МакГрегора (22-4) и его бой против американца Дональда Серроне (36-14).

Многие знатоки данного вида спорта предусматривали различные сценарии развития поединка, а букмекеры верили, что бой продлится все отведенные раунды. Но того, что произошло, пожалуй, ожидали единицы.

Только прозвучал гонг ирландец сразу же провел атаку ударом с наскока коленом в голову, после чего потряс соперника. Сделав паузу в несколько секунд, Конор провел хай кик, попав оппоненту точно в голову и заставив Серроне присесть на канвас, а потом банально забив того. Рефери не мешкая остановил бой, как только он начался.

Таким образом, Конор МакГрегор добывает свою 22 победу в UFC и перекрывает поражение октября 2018 от россиянина Хабиба Нурмагомедова.