Конор МакГрегор: Я вернулся, король вернулся

Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор (22-4) прокомментировал возвращение в октагон после объявления о завершении карьеры и победный бой против американца Дональда Серроне (36-14).

"Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю. Я первый боец ​​в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весах.

Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отмечу победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше", - заявил Макгрегор.

Видео нокаута от Конора МакГрегора вы можете наблюдать здесь.