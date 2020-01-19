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Конор МакГрегор: Я вернулся, король вернулся

Единоборства
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Комментарий легендарного ирландца

Конор МакГрегор: Я вернулся, король вернулся
UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор (22-4) прокомментировал возвращение в октагон после объявления о завершении карьеры и победный бой против американца Дональда Серроне (36-14).

"Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю. Я первый боец ​​в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весах.

Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отмечу победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше", - заявил Макгрегор.

Видео нокаута от Конора МакГрегора вы можете наблюдать здесь.

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дональд Серроне
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Источник:
Sports.ru

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