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Дана Уайт: Бой МакГрегор - Нурмагомедов должен состояться следующим

Единоборства
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Комментарий специалиста

Дана Уайт: Бой МакГрегор - Нурмагомедов должен состояться следующим
UA-Футбол
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Президент UFC Дана Уайт в своем комментарии после боя Конора МакГрегора (22-4) против Дональда Серроне (36-14) рассказал, какое будущее он видит для ирландского бойца.

"Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо. Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории.

Это тот бой, который должен состояться следующим", - заявил Уайт.

Напомним, что в своем первом после возвращения поединке МакГрегор нокаутировал Серроне.

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В статье: Конор Макгрегор Дана Уайт UFC Хабиб Нурмагомедов
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