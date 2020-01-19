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Дана Уайт: Бой МакГрегор - Нурмагомедов должен состояться следующим
Комментарий специалиста
Президент UFC Дана Уайт в своем комментарии после боя Конора МакГрегора (22-4) против Дональда Серроне (36-14) рассказал, какое будущее он видит для ирландского бойца.
"Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо. Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории.
Это тот бой, который должен состояться следующим", - заявил Уайт.
Напомним, что в своем первом после возвращения поединке МакГрегор нокаутировал Серроне.
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