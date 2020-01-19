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Обзор лучших моментов вечера UFC 246 в Лас-Вегасе. Видео
Набор хайлайтов
19 января в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся бойцовский вечер UFC 246, главным событием которого стал поединок между ирландцем Конором МакГрегором (22-4) и американцем Дональдом Серроне (36-14).
Вашему вниманию обзор лучших моментов вечера UFC 246:
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