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Обзор лучших моментов вечера UFC 246 в Лас-Вегасе. Видео

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Обзор лучших моментов вечера UFC 246 в Лас-Вегасе. Видео
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19 января в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся бойцовский вечер UFC 246, главным событием которого стал поединок между ирландцем Конором МакГрегором (22-4) и американцем Дональдом Серроне (36-14).

Вашему вниманию обзор лучших моментов вечера UFC 246:

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дональд Серроне
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