Два миллиона за секунду: озвучен заработок МакГрегора за бой с Серроне

На прошлой неделе экс-чемпион мира в UFC Конор МакГрегор в первом бою с октября 2018 года всего за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серрона.

Фиксированный гонорар МакГрегора за бой составил 2 миллиона долларов, но за счет большого количества проданных трансляций общий заработок МакГрегора увеличился до 78 миллионов. Об этом сообщает портал Lad Bible.

Таким образом, каждая секунда в октагоне сделала МакГрегора богаче почти на два миллиона долларов. Это в 50 раз больше, чем за секунду в реванше с Руисом получил чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в следующем бою Конор МакГрегор может провести реванш против Хабиба Нурмагомедова.