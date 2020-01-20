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Два миллиона за секунду: озвучен заработок МакГрегора за бой с Серроне

Единоборства
(2 голосов)

Просто нереальные цифры.

Два миллиона за секунду: озвучен заработок МакГрегора за бой с Серроне
Новина українською

На прошлой неделе экс-чемпион мира в UFC Конор МакГрегор в первом бою с октября 2018 года всего за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серрона.

Фиксированный гонорар МакГрегора за бой составил 2 миллиона долларов, но за счет большого количества проданных трансляций общий заработок МакГрегора увеличился до 78 миллионов. Об этом сообщает портал Lad Bible.

Таким образом, каждая секунда в октагоне сделала МакГрегора богаче почти на два миллиона долларов. Это в 50 раз больше, чем за секунду в реванше с Руисом получил чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в следующем бою Конор МакГрегор может провести реванш против Хабиба Нурмагомедова.

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дональд Серроне
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