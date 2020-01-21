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У Хабиба назвали условие для реванша с МакГрегором

Единоборства
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Россиянину нужны очень большие деньги.

У Хабиба назвали условие для реванша с МакГрегором
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На прошлой неделе Конор МакГрегор (22-4) триумфально вернулся в UFC, нокаутировав за 40 секунд Дональда Серроне.

На фоне громкой победы ирландца снова актуальным стал вопрос проведения реванша с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (28-0).

"Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дана Уайт захочет организовать, раз ему нужен этот бой", - заявил отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов следующий бой проведет 19 апреля против американца Тони Фергюсона (25-3).

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В статье: Конор Макгрегор UFC Хабиб Нурмагомедов
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Источник:
Р-Спорт
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