У Хабиба назвали условие для реванша с МакГрегором

На прошлой неделе Конор МакГрегор (22-4) триумфально вернулся в UFC, нокаутировав за 40 секунд Дональда Серроне.

На фоне громкой победы ирландца снова актуальным стал вопрос проведения реванша с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (28-0).

"Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дана Уайт захочет организовать, раз ему нужен этот бой", - заявил отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов следующий бой проведет 19 апреля против американца Тони Фергюсона (25-3).