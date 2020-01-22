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Де ла Хойя сделал прогноз на реванш Мейвезера и Макгрегора

Единоборства
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Теперь осталось организовать бой

Де ла Хойя сделал прогноз на реванш Мейвезера и Макгрегора
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Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя сделал свой прогноз на реванш между легендарным полусредневесом Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) и бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором (22-4). Функционера цитирует BoxingScene.

"Послушайте, это разные виды спорта. Бокс - это бокс, а ММА - это ММА. Думаю, что оба вида должны идти отдельно, своей дорогой, понимаете? К примеру, если Конор и Флойд встретятся вновь, то второй бой завершится так же, как и первый. Ничего не поменяется. И это не потому что Конор плох. Макгрегор великолепен в своем деле. Но и Мейвезер один из лучших в боксе. Так что каждый должен идти по своему пути".

Напомним, ранее Мейвезер анонсировал бой против Хабиба Нурмагомедова.

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В статье: Оскар Де Ла Хойя Флойд Мейвезер Конор Макгрегор
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Источник:
XSport.ua
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