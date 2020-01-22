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Беленюк: Хочу попробовать себя в ММА. Кажется, еще не было таких депутатов

Единоборства
(1 голосов)

Жан настроен серьезно

Беленюк: Хочу попробовать себя в ММА. Кажется, еще не было таких депутатов
Новина українською

Вице-чемпион Олимпийских игр Жан Беленюк заявил, что хочет попробовать себя в ММА:

"Все очень сильно ждут меня там. Дал обещание, что буду стараться показать себя в этом виде спорта. Очень много борцов переходят в ММА, но возникают вопросы насколько это эффективно и уместно.

Пока мне в октагон очень далеко. Главное – это поставить правильный удар, иметь хоть какое-то представление, как правильно вести себя именно в боях. Борьба и ММА – это совершенно разные виды спорта. Не хочется, чтобы первый же выход в октагон, разрушил все впечатление от предыдущей карьеры. Поэтому нужно хорошо подготовиться. Если я увижу в себе потенциал, пойму, что у меня действительно может что-то получиться, то почему нет?

Кажется, еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА. Депутаты-чемпионы мира по греко-римской борьбе были".

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В статье: Жан Беленюк
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Источник:
XSport.ua
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