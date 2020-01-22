Беленюк: Хочу попробовать себя в ММА. Кажется, еще не было таких депутатов

Вице-чемпион Олимпийских игр Жан Беленюк заявил, что хочет попробовать себя в ММА:

"Все очень сильно ждут меня там. Дал обещание, что буду стараться показать себя в этом виде спорта. Очень много борцов переходят в ММА, но возникают вопросы насколько это эффективно и уместно.

Пока мне в октагон очень далеко. Главное – это поставить правильный удар, иметь хоть какое-то представление, как правильно вести себя именно в боях. Борьба и ММА – это совершенно разные виды спорта. Не хочется, чтобы первый же выход в октагон, разрушил все впечатление от предыдущей карьеры. Поэтому нужно хорошо подготовиться. Если я увижу в себе потенциал, пойму, что у меня действительно может что-то получиться, то почему нет?

Кажется, еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА. Депутаты-чемпионы мира по греко-римской борьбе были".