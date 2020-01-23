  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Макгрегор хочет провести третий бой с Диасом
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макгрегор хочет провести третий бой с Диасом

Единоборства
(1 голосов)

Об этом заявил сам Конор

Макгрегор хочет провести третий бой с Диасом
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слова своего давнего соперника Нэйта Диаса. Последний прокомментировал победу ирландца над Дональдом Серроне, назвав того слабым соперником.

"Давай, Нэйт. Давай, брат. Давай сделаем этот бой в третий раз. Он всегда в мыслях. Мы прямо здесь", — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

В прошлом Макгрегор и Диас бились дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нэйт одержал досрочную победу, таким образом нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор Нейт Диас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...