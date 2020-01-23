Макгрегор хочет провести третий бой с Диасом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слова своего давнего соперника Нэйта Диаса. Последний прокомментировал победу ирландца над Дональдом Серроне, назвав того слабым соперником.

"Давай, Нэйт. Давай, брат. Давай сделаем этот бой в третий раз. Он всегда в мыслях. Мы прямо здесь", — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

В прошлом Макгрегор и Диас бились дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нэйт одержал досрочную победу, таким образом нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.