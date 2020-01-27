UFC разделит рейтинги P4P

UFC принял решение внести изменения в рейтинг Pound-for-pound, подразумевающий общий рейтинг бойцов, независимо от весовых категорий.

"У меня есть для вас хорошие новости. UFC решилась разделить рейтинг P4P. Теперь будет отдельный рейтинг у мужчин и женщин", — написал в своём "твиттере" Бруно Массами.

В настоящее время в топ-15 рейтинга p4p входит две девушки — Аманда Нуньес и Валентина Шевченко.

Рейтинг Pound-for-pound UFC

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Аманда Нунес

6. Даниель Кормье

7. Исраэль Адесанья

8. Камару Усман

9. Александер Волкановски

10. Тони Фергюсон

11. Конор МакГрегор

12. Валентина Шевченко

13. Макс Холлоуэй

14. Дастин Порье

15. Тайрон Вудли