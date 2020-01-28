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Арум: Кроуфорд может победить Макгрегора

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Боб считает Теренса намного сильнее

Арум: Кроуфорд может победить Макгрегора
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Американский промоутер Боб Арум высказался на тему возможного поединка с участием американского боксёра Теренса Кроуфорда, действующего чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO, и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. По мнению промоутера, ранее предложившего организовать бой спортсменов, Кроуфорд может победить Макгрегора не только в боксёрском поединке, но и в том случае, если бой пройдёт по правилам MMA.

"Да, это возможно. Я бы не стал удивляться, если Кроуфорд победит Макгрегора в бою по правилам MMA. Я действительно так считаю. Думаю, Кроуфорд лучше умеет бороться, чем Макгрегор", — приводит слова Арума издание MMA Junkie.

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В статье: Боб Арум Конор Макгрегор Теренс Кроуфорд
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