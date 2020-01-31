Экс-тренера МакГрегора посадили за убийство

Бывший наставник Конора МакГрегора Джонатан Дарган ближайшие 5,5 лет проведет в тюрьме за непредумышленное убийство, сообщает портал MMAFighting.

Даргана осудили за инцидент 4-летней давности. В драке экс-коуч Конора сломал скулу некоему Патрику Маллалли, который при падении получил серьезную черепно-мозговую травму и на следующий день скончался в больнице.

Следствие по делу Даргана отмечает, что пустить кулаки в действие ирландца заставило грубое поведение Маллалли по отношению к женщине.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Конор МакГрегор может провести два боя с одним из лучших боксеров современности.