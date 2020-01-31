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Экс-тренера МакГрегора посадили за убийство
Известный специалист надолго отправился за решетку.
Бывший наставник Конора МакГрегора Джонатан Дарган ближайшие 5,5 лет проведет в тюрьме за непредумышленное убийство, сообщает портал MMAFighting.
Даргана осудили за инцидент 4-летней давности. В драке экс-коуч Конора сломал скулу некоему Патрику Маллалли, который при падении получил серьезную черепно-мозговую травму и на следующий день скончался в больнице.
Следствие по делу Даргана отмечает, что пустить кулаки в действие ирландца заставило грубое поведение Маллалли по отношению к женщине.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Конор МакГрегор может провести два боя с одним из лучших боксеров современности.