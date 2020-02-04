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Боец UFC вызвал известного рэпера на бой

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Ковингтон готов драться одной рукой

Боец UFC вызвал известного рэпера на бой
Новина українською

Боец UFC Колби Ковингтон вызвал на боксёрский поединок рэпера 50 Cent. Ковингтон сообщил, что он готов драться одной рукой и поставить на кон $ 1 млн.

"Если обсудить людей, которым фиксировали челюсть проволокой, то стоит поговорить о 50 Cent. Парень заявляет, что в него девять раз стреляли. Если бы я в него выстрелил хоть раз — он бы уже не встал!

После боя с Камару Усманом он начал нести чушь обо мне. Я хочу предложить кое-что. Мне хочется устроить боксёрский матч знаменитостей. Я завяжу одну руку у себя за спиной и подерусь с 50 Cent одной рукой. Готов поставить на кон $ 1 миллион и подраться с ним. Все выигранные деньги пожертвую военным", — приводит слова Колби Ковингтона MMAJunkie.

Напомним, после боя Ковингтона с Камару Усманом Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко раскритиковал Колби, назвав его "расистским придурком".

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В статье: Колби Ковингтон 50 Cent
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