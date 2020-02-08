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Белодед выиграла Grand Slam в Париже

Единоборства
(1 голосов)

Новый успех украинской дзюдоистки

Белодед выиграла Grand Slam в Париже
Новина українською

В Париже с 8 по 9 февраля проходят соревнования Grand Slam по дзюдо.

В весовой категории до 48 кг украинская спортсмена Дарья Белодед вышла в финал, где одолела представительницу Японии Вакану Кога. Билодид не только выиграла золото, но и продлила победную серию до 18-ти поединков.

В категории до 66 кг бронзу выиграл украинский дзюдоист Георгий Зантарая.

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В статье: Дарья Белодед
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Источник:
sport.ua
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