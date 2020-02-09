Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неужели это произошло: Известный французский дзюдоист Риннер впервые за 10 лет проиграл
Он уступил японцу Кегуре
Легендарный французский дзюдоист Тедди Риннер проиграл в поединке 1/8 финала GrandSlam в Париже (Франция). Его обидчиком стал японец Кокоро Кегура, который вовремя пошел в контратаку и применил прием ипон, что сразу же принесло ему победу.
Отметим, что до этого спортсмены встречались лишь однажды (Бразилия, 2018) и толи уверенную победу одержал именно Риннер.
Для француза это поражение стало первым за 10 лет. Последний раз он проигрывал 13 сентября 2010, также японцу Даики Камикаве.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...