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Неужели это произошло: Известный французский дзюдоист Риннер впервые за 10 лет проиграл

Единоборства
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Он уступил японцу Кегуре

Неужели это произошло: Известный французский дзюдоист Риннер впервые за 10 лет проиграл
UA-Футбол
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Легендарный французский дзюдоист Тедди Риннер проиграл в поединке 1/8 финала GrandSlam в Париже (Франция). Его обидчиком стал японец Кокоро Кегура, который вовремя пошел в контратаку и применил прием ипон, что сразу же принесло ему победу.

Отметим, что до этого спортсмены встречались лишь однажды (Бразилия, 2018) и толи уверенную победу одержал именно Риннер.

Для француза это поражение стало первым за 10 лет. Последний раз он проигрывал 13 сентября 2010, также японцу Даики Камикаве.

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