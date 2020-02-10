Серроне не получал денег за бой с Макгрегором через PPV

Полусредневес UFC Дональд Серроне сообщил, что не получал процент от платной трансляции за бой против экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Один из фанатов допустил, что Серроне получил к гонорару еще 7-10 миллионов долларов.

"7-10 миллионов? Я ничего не получил с процентов за PPV. То, что вы думаете и то, что происходит на самом деле – может отличаться. Я получил стандартный гонорар", – сказал Серроне.

Напомним, бой Макгрегор – Серроне собрал миллион платных трансляций на стриминге ESPN+