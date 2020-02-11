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Украинец Кучмий на чемпионате Европы сенсационно поборол 4-кратного чемпиона мира

Единоборства
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Николай Кучмий добыл крупнейшую победу в карьере.

Украинец Кучмий на чемпионате Европы сенсационно поборол 4-кратного чемпиона мира
Новина українською

В четвертьфинале чемпионата Европы в Риме Кучмий в категории до 130 кг шокировал весь мир греко-римской борьбы, разгромив титулованного турка Ризу Каяалпа (5:1).

Чтобы понять масштаб победы Кучмия, достаточно отметить, что до приезда в Рим Каяалп в последний и единственный раз проигрывал на чемпионате Европы в 2011 году, когда еще выступал в категории до 120 кг. Турок выиграл три последних чемпионата мира, а на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро дошел до финала.

К сожалению, после столь громкой победы Кучмий в полуфинале со счетом 1:2 проиграл румыну Алину Чиурариу. Сегодня Николай поборется за бронзу чемпионата Европы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинский борец Новиков эффектно вырвал победу у россиянина Комарова.

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В статье: греко-римская борьба Николай Кучмий
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