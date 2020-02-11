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Украинец Новиком стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Единоборства
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В финале он переборол венгра Лоринца

Украинец Новиком стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
Новина українською

Украинец Семен Новиков стал победителем чемпионата Европы.

В финальной схватке он просто деклассировал опытного венгра, неоднократного призера первенств мира и Европы Виктора Лоринца со счетом 7:1.

Харьковчанин на протяжении всей встречи показывал свое превосходство и в итоге заслуженно завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе

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В статье: Семен Новиков чемпионат Европы по греко-римской борьбе
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