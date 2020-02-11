Украинец Новиком стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Украинец Семен Новиков стал победителем чемпионата Европы.

В финальной схватке он просто деклассировал опытного венгра, неоднократного призера первенств мира и Европы Виктора Лоринца со счетом 7:1.

Харьковчанин на протяжении всей встречи показывал свое превосходство и в итоге заслуженно завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе