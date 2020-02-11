Кучмий деклассировал россиянина и стал бронзовым призером чемпионата Европы

Украинский борец Николай Кучмий стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категори до 87 кг.

В малом финале украинец в упорной схватке вырвал победу у россиянина Зураби Гедехаури по последнему действию со счетом 2:2.

Напомним, раннее Кучмий одолел одного из самых титулованных борцов современности, турка Ризу Кайаалпа.