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Кучмий деклассировал россиянина и стал бронзовым призером чемпионата Европы

Единоборства
(1 голосов)

Поединок был очень напряженным

Кучмий деклассировал россиянина и стал бронзовым призером чемпионата Европы
Новина українською

Украинский борец Николай Кучмий стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категори до 87 кг.

В малом финале украинец в упорной схватке вырвал победу у россиянина Зураби Гедехаури по последнему действию со счетом 2:2.

Напомним, раннее Кучмий одолел одного из самых титулованных борцов современности, турка Ризу Кайаалпа.

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В статье: Николай Кучмий чемпионат Европы по греко-римской борьбе
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