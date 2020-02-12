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Золотая схватка Новикова на чемпионате Европы. ВИДЕО

Единоборства
(1 голосов)

Семен Новиков победил Виктора Лоринца и стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

Золотая схватка Новикова на чемпионате Европы. ВИДЕО
Новина українською

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В статье: греко-римская борьба Семен Новиков
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