Украинки Ливач и Винник вышли в финал ЧЕ по борьбе

Оксана Ливач в категории до 50 кг последовательно одолела Эвин Демирхан (7:5), Жули Мартин Сабати (12:2) и Милану Дадашеву (9:8). В финале украинку ждет поединок с представительницей Болгарии Мигленой Селишкой, которую Ливач в прошлом году одолела в финале чемпионата Европы в Бухаресте.

Соломия Винник в категории до 55 кг в 1/4 финала уверенно прошла Бедиху Гун (11:5), а в полуфинале дожала румынку Мариану Драгутан (10:9). За золото Винник поспорит с россиянкой Ольгой Хорошевцевой.

Также с медалью вернутся из Рима может и Алла Черкасова (до 68 кг). После поражения в полуфинале от россиянки Хамун Велиевой (1:11) уроженка Львова будет бороться за бронзу.