Новиков: На чемпионат Европы ехал за золотом

Новиков стал чемпионом континента в категории до 87 кг. В финале украинец поборол трехкратного призера чемпионатов Европы Виктора Леринца.

"Эмоции очень положительные. Я ехал на чемпионат изначально за золотом. Мой полуфинал – это наверное самая тяжелая схватка на этом чемпионате Европы, хотя россиянин Комаров младше меня на два года.

Для меня оказаться на первой ступени пьедестала, значит, что ты лучший и сделал все правильно в своей подготовке. Ведь только став первым, можно пробежать с флагом своей страны и услышать во время церемония награждения гимн Украины. Это непередаваемые ощущения", - отметил Новиков.

Ранее UA-Футбол сообщал, что две украинских борчихи поспорят за золото чемпионата Европы в Риме.