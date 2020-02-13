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Украинка Ливач уступила болгарской борчихе и взяла серебро на ЧЕ

Единоборства
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Украинка не смогла защитить звание чемпионки

Украинка Ливач уступила болгарской борчихе и взяла серебро на ЧЕ
Новина українською

22-летняя украинская борчиха Оксана Ливач не сумела защитить звание чемпионки Европы в весе до 50 кг.

В Риме болельщики получили повторение финала прошлого года в Будапеште. Ливач вновь сошлась с Мигленой Селишкой, но на этот раз болгарке удалось взять верх – 5:3.

Таким образом, Ливач не сумела защитить звание чемпионки Европы, но завоевала серебряную медаль в Риме и принесла женской сборной Украины первую награду этого ЧЕ.

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В статье: Оксана Ливач
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