Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Ливач уступила болгарской борчихе и взяла серебро на ЧЕ
Украинка не смогла защитить звание чемпионки
22-летняя украинская борчиха Оксана Ливач не сумела защитить звание чемпионки Европы в весе до 50 кг.
В Риме болельщики получили повторение финала прошлого года в Будапеште. Ливач вновь сошлась с Мигленой Селишкой, но на этот раз болгарке удалось взять верх – 5:3.
Таким образом, Ливач не сумела защитить звание чемпионки Европы, но завоевала серебряную медаль в Риме и принесла женской сборной Украины первую награду этого ЧЕ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...