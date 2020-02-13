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Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Химик с трудом обыграл Николаев

Единоборства
(1 голосов)

Матч получился очень интересным

Химик с трудом обыграл Николаев
Новина українською

Химик победил дома Николаев в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 73:70.

Несмотря на то, что соперники располагаются в разных частях турнирной таблицы, борьба оказалась довольно тяжелой.

С самого начала матча гости заставляли хозяев догонять. Ситуация начала меняться в пользу Химика с выходом на площадку новичка Келвина Готфри. Счет постоянно начал меняться в пользу чемпиона.

Первая половина принесла хозяевам 8 очков преимущества.

Во второй половине Николаевцы быстро отыграли отставание и вышли вперед.

В конце встречи уже хозяева шли вперед в счете, а гости пытались догонять. Николаевцы до последнего сохраняли шансы на общий успех, однако сказывалась усталость. Упорном Петерсону не хватало поддержки партнеров.

Поэтому Химик все же довел встречу до 13 победы в сезоне.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

13 февраля
Химик (Южный) - Николаев - 73:70 (17:17, 25:17, 15:19, 16:17)

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В статье: МБК Николаев БК Химик (Южный)
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