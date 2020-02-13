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Химик с трудом обыграл Николаев
Матч получился очень интересным
Химик победил дома Николаев в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 73:70.
Несмотря на то, что соперники располагаются в разных частях турнирной таблицы, борьба оказалась довольно тяжелой.
С самого начала матча гости заставляли хозяев догонять. Ситуация начала меняться в пользу Химика с выходом на площадку новичка Келвина Готфри. Счет постоянно начал меняться в пользу чемпиона.
Первая половина принесла хозяевам 8 очков преимущества.
Во второй половине Николаевцы быстро отыграли отставание и вышли вперед.
В конце встречи уже хозяева шли вперед в счете, а гости пытались догонять. Николаевцы до последнего сохраняли шансы на общий успех, однако сказывалась усталость. Упорном Петерсону не хватало поддержки партнеров.
Поэтому Химик все же довел встречу до 13 победы в сезоне.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат
13 февраля
Химик (Южный) - Николаев - 73:70 (17:17, 25:17, 15:19, 16:17)