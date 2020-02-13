Единоборства
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ЧЕ по борьбе. Сборная Украины пополнила копилку двумя бронзовыми медалями
Украинки оказались сильнее своих соперниц
Сборная Украины завоевала две медали на чемпионате Европы по борьбе в Риме.
Алла Черкасова взяла бронзу в весовой категории до 69 кг. В поединке за медаль она обыграла Анну Садчанку из Беларуси.
Ангелина Лысак также завоевала бронзу – в весовой категории до 59 кг. В малом финале она была сильнее немки Лауры Мертенс.
Ранее Оксана Ливач и Соломия Винник принесли Украине два серебра.
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