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ЧЕ по борьбе. Сборная Украины пополнила копилку двумя бронзовыми медалями

Единоборства
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Украинки оказались сильнее своих соперниц

ЧЕ по борьбе. Сборная Украины пополнила копилку двумя бронзовыми медалями
Новина українською

Сборная Украины завоевала две медали на чемпионате Европы по борьбе в Риме.

Алла Черкасова взяла бронзу в весовой категории до 69 кг. В поединке за медаль она обыграла Анну Садчанку из Беларуси.

Ангелина Лысак также завоевала бронзу – в весовой категории до 59 кг. В малом финале она была сильнее немки Лауры Мертенс.

Ранее Оксана Ливач и Соломия Винник принесли Украине два серебра.

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В статье: Ангелина Лысяк Алла Черкасова
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