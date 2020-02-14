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Украинка Акобия стала серебряной призеркой чемпионата Европы

Единоборства
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В финальной схватке она уступила представительнице Норвегии

Украинка Акобия стала серебряной призеркой чемпионата Европы
Новина українською

Уккраинка Алина Акобия, которая выступает в весовой категории до 57 килограмм стала серебряным призером чемпионата Европы в Риме.

В финальной схватке турнира украинка уступила представительнице Норвегии Грейс Якоб Буллен.

С самого начала матча спортсменки демонстрировали примерно одинаковый уровень и Акобия даже сумела повести в счете, но украинка все же оказалась слабее соперницы и потерпела поражение со счетом 6:1.

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В статье: Алина Акобия
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