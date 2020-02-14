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Бережная и Коляденко пополнили копилку сборной Украины двумя бронзовыми медалями

Единоборства
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Коляденко с разгромным счетом победила соперницу

Бережная и Коляденко пополнили копилку сборной Украины двумя бронзовыми медалями
Новина українською

Украинка Ирина Коляденко, которая выступает в весовой категории до 65 килограммов, стала бронзовым призером чемпионата Европы в Риме.

В схватке украинка оказалась сильнее представительницы Румынии Кристины Тунде Инчзе. Уроженка Ирпеня не оставила сопернице никаких шансов, не позволив набрать румынке баллов. Встреча завершилась разгромной победой Коляденко со счетом 8:0.

Еще одна представительница Украины Алина Бережная, также стала бронзовым призером чемпионата Европы в весовой категории до 72 килограмм.

Напомним, ранее Юлия Ткач переборола россиянку и стала трехкратной чемпионкой Европы.

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В статье: Ирина Коляденко Алина Бережная
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