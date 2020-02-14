Бережная и Коляденко пополнили копилку сборной Украины двумя бронзовыми медалями

Украинка Ирина Коляденко, которая выступает в весовой категории до 65 килограммов, стала бронзовым призером чемпионата Европы в Риме.

В схватке украинка оказалась сильнее представительницы Румынии Кристины Тунде Инчзе. Уроженка Ирпеня не оставила сопернице никаких шансов, не позволив набрать румынке баллов. Встреча завершилась разгромной победой Коляденко со счетом 8:0.

Еще одна представительница Украины Алина Бережная, также стала бронзовым призером чемпионата Европы в весовой категории до 72 килограмм.

Напомним, ранее Юлия Ткач переборола россиянку и стала трехкратной чемпионкой Европы.