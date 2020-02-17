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Украина – четвертая в медальном зачете ЧЕ по борьбе

Единоборства
(3 голосов)

Из Рима украинцы везут 13 наград.

Украина – четвертая в медальном зачете ЧЕ по борьбе
Новина українською

Главными героями чемпионата Европы стали Семен Новиков (греко-римская борьба, до 87 кг) и Юлия Ткач (до 62). Новиков впервые стал континентальным чемпионом, а Ткач в столице Италии оформила «хет-трик».

В шаге от победы на чемпионате Европы остановились Оксана Ливач (до 50 кг), Соломия Винник (до 55) и Алина Акобия (до 57).

Бронзовыми призерами в Риме стали Эрик Арушанян (вольная борьба, до 65 кг), Василий Михайлов (вольная борьба, до 79 кг), Ленур Темиров (греко-римская борьба, до 63 кг), Николай Кучмий (греко-римская борьба, до 130 кг), Ангелина Лысак (до 59 кг), Ирина Коляденко (до 65 кг), Алла Черкасова (до 68 кг) и Алина Бережная (до 72 кг).

13 медалей в Риме – лучший результат для Украины с 2016 года, когда на континентальном форуме в Риге наши борцы завоевали 14 наград (1-5-8) и замкнули топ-5 медального зачета.

Топ-10 медального зачета чемпионата мира по борьбе:

Украина – четвертая в медальном зачете ЧЕ по борьбе - изображение 1

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В статье: Юлия Ткач Семен Новиков чемпионат Европы по греко-римской борьбе
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