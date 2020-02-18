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Терлюга: Надеюсь, смогу проявить себя как можно лучше на Олимпийских играх

Единоборства
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Украинка довольна своими результатами

Терлюга: Надеюсь, смогу проявить себя как можно лучше на Олимпийских играх
Новина українською

Украинская каратистка Анжелика Терлюга поделилась эмоциями после победы на соревнованиях Karate1 Premier League в Дубае

"Я не знаю даже как описать словами эти эмоции. Не верю, что это происходит со мной. Мне кажется, что если завтра проснусь, все это окажется прекрасным сном.

Спасибо за этот турнир, за хорошие матчи, за результат и мою пройденную квалификацию. Теперь я могу наслаждаться следующими турнирами без давления и стресса! Я бесконечно благодарна за все, что происходит со мной. Не могу представить, что сейчас чувствует мой тренер.

Надеюсь, смогу проявить себя как можно лучше на Олимпийских играх. Я не расслабляюсь ни на одну секунду", - сказала Терлюга.

Напомним, что карате дебютирует на Олимпийских Играх в Токио-2020.

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В статье: Анжелика Терлюга
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