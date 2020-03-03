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Борец Новиков – спортсмен месяца в Украине

Единоборства
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НОК Украины подвел итоги февраля.

Борец Новиков – спортсмен месяца в Украине
Новина українською

Экспертная комиссия НОК после тщательного анализа выступлений спортсменов и консультаций с национальными федерациями лучшим спортсменом февраля выбрала борца греко-римского стиля Семена Новикова. Личный тренер спортсмена Юрий Тимченко назван лучшим наставником последнего месяца зимы.

Новиков в блестящем стиле выиграл недавний чемпионат Европы в Риме. В финале в весовой категории до 87 кг Семен со счетом 7:1 разобрался с Виктором Лоринцом.

Награда от НОК стала для Семена Новикова первой в карьере.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Олимпийские игры в Токио могут перенести на конец 2020 года.

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В статье: греко-римская борьба Семен Новиков НОК Украины
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