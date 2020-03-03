Борец Новиков – спортсмен месяца в Украине

Экспертная комиссия НОК после тщательного анализа выступлений спортсменов и консультаций с национальными федерациями лучшим спортсменом февраля выбрала борца греко-римского стиля Семена Новикова. Личный тренер спортсмена Юрий Тимченко назван лучшим наставником последнего месяца зимы.

Новиков в блестящем стиле выиграл недавний чемпионат Европы в Риме. В финале в весовой категории до 87 кг Семен со счетом 7:1 разобрался с Виктором Лоринцом.

Награда от НОК стала для Семена Новикова первой в карьере.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Олимпийские игры в Токио могут перенести на конец 2020 года.