Потерял отца, но вышел и победил. Грузинский борец – герой

На молодежном чемпионате Грузии по вольной борьбе произошел трагический случай – во время полуфинальной схватки прямо на трибуне от сердечного приступа скончался отец одного из борцов. Он так и не увидел, как его сыну Луке поднимают руку после победы.

Мариамидзе в состоянии шока изначально отказался выходить на финальный бой, но затем передумал. Он победил и конечно же посвятил свой успех умершему отцу. Борцовский ковер грузин покидал со слезами на глазах…

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