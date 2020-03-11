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Белодед хочет выступать в дзюдо до 25 лет

Единоборства
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Украинская дзюдоистка поделилась своими планами.

Белодед хочет выступать в дзюдо до 25 лет
Новина українською

Дарья Белодед к 19 годам дважды выиграла чемпионат мира, а также по разу брала золото на чемпионате Европы и Европейских играх.

"Не хотелось бы сильно затягивать свою карьеру, потому что это ущерб здоровью. В жизни нужно что-то менять, заниматься чем-то помимо спорта. Предполагаю, что лет до 25.

Я не смогу всю жизнь выступать на соревнованиях, бороться. Карьера заканчивается в 28-30 лет, и нужно продолжать как-то жизнь. Надо найти себя еще в чем-то другом, пока я выбрала журналистику", - говорит Белодед.

В июле Дарья Белодед в Токио должна дебютировать на Олимпийских играх. На данный момент украинка возглавляет мировой рейтинг в весовой категории до 48 кг.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Дарья Белодед по итогам 2019 года стала обладательницей спортивного Оскара Украины.

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В статье: дзюдо Дарья Белодед
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Источник:
Tribuna.com
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