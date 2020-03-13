UFC не планирует отменять бои из-за коронавируса

"Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом, и за тем, как он может повлиять на здоровье и безопасность бойцов, персонала и фанатов по всему миру.

Мы двигаемся дальше и не отменяем ни один турнир, но мы адаптируемся к этим беспрецедентным обстоятельствам.

Некоторые турниры мы перенесем из городов, где они должны были пройти, в центр UFC Apex в Лас-Вегасе. К сожалению, возможно, эти турниры будут закрыты для посещения фанатов.

Все турниры будут показаны в прямом эфире на телеканалах ESPN и ESPN+ в США, а также на площадках всех наших медиа-партнеров по всему миру", - сказал Уайт в своем обращении.

Ближайший бой мировых масштабов в UFC запланирован на 18 апреля – в этот день в Нью-Йорке Хабиб Нурмагомедов должен подраться с Тони Фергюсоном.