В UFC из-за коронавируса перенесли два турнира

В UFC объявили, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турниры UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172 перенесены в Лас-Вегас. Изначально они должны были пройти в Коламбусе 28 марта и в Портленде 11 апреля. Даты проведения турниров менять не стали.

Сообщается, что болельщикам запретят посещение этих турниров.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.