В UFC отказываются отменять бой Хабиб – Фергюсон

Организация официально подтвердила отмену трех турниров, запланированных на март-апрель – UFC Fight Night 171, UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172.

В то же время в UFC по-прежнему настроены 18 апреля провести турнир UFC 249 во главе с ожидаемым боем между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

"Бой состоится. Возможно, даже не в США и без зрителей", - передает слова Уайта обозреватель ESPN Бретт Окамото.

Dana White on Khabib vs. Tony: Whatever it takes. No crowd. Probably not even in the United States. This fight is going to happen.