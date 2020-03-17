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В UFC отказываются отменять бой Хабиб – Фергюсон

Единоборства
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Дана Уайт продолжает сопротивляться коронавирусу.

В UFC отказываются отменять бой Хабиб – Фергюсон
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Организация официально подтвердила отмену трех турниров, запланированных на март-апрель – UFC Fight Night 171, UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172.

В то же время в UFC по-прежнему настроены 18 апреля провести турнир UFC 249 во главе с ожидаемым боем между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

"Бой состоится. Возможно, даже не в США и без зрителей", - передает слова Уайта обозреватель ESPN Бретт Окамото.

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В статье: UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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