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Макгрегор: Я был не полностью готов к бою с Хабибом

Единоборства
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Сейчас бы ирландец показал совсем другой результат

Макгрегор: Я был не полностью готов к бою с Хабибом
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мыслями о своём поражении в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

"Должен признаться, что я не тренировался должным образом перед предпоследним поединком и подошёл к нему не в лучшей форме. Называйте это как хотите. Сейчас я чувствую себя как тот, кто не ел неделю. Я могу достичь чего угодно, если поставлю перед собой цель. Именно сила веры определяет, кто победит.

Что мне помешало в бою с Хабибом? Я был не полностью готов. Это доказывает то, что в бою может произойти что угодно. Я больше не повторю этой ошибки. Я хорошо начал тот бой, но в какой-то момент всё изменилось", — приводит слова Конора Макгрегора Bleacher Report.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой Нурмагомедова приёмом.

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В статье: Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
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